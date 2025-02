Shapovalov impõe-se a Ruud

O tenista canadiano Denis Shapovalov, 54.º do ranking mundial, bateu o número cinco do mundo, o norueguês Casper Ruud, na final do torneio de Dallas, conquistando o terceiro título ATP da carreira.

Shapovalov, de 25 anos, levou a melhor sobre o segundo cabeça de série do torneio, em uma hora e 41 minutos, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-3, num jogo em que conseguiu 13 ases, 12 deles no primeiro set.



Este é o terceiro título no circuito para o canadiano, que não vencia desde outro ATP 500, o Open de Viena de 2022, voltando à boa forma numa altura em que está fora do top 50, tendo já sido número 10 mundial.



Quanto a Ruud, de 26 anos, esta é uma chance perdida de conquistar o 13.º troféu, numa espera que já se arrasta desde maio de 2024 para o antigo número dois do mundo, que tem no currículo três finais perdidas em ‘Grand Slam’.