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Shelton revalida título em Montreal
O norte-americano Ben Shelton, quinto cabeça de série, revalidou o título no Masters 1000 de Montreal, ao vencer na quinta-feira o compatriota Brandon Nakashima em dois sets, na final do torneio canadiano em piso duro.
Shelton, sexto classificado do ranking mundial, impôs-se pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4) a Nakashima, que ocupa o 22.º lugar na hierarquia da ATP, após uma hora e 29 de minutos de confronto, na primeira final de um Masters entre norte-americanos desde o torneio de Cincinnati de 2003, disputada entre Andy Roddick e Mardy Fish.
O tenista norte-americano, de 23 anos, que na final do ano passado tinha vencido o russo Karen Khachanov, conquistou o sétimo título da carreira no circuito principal, o quarto em 2026, depois dos sucessos em Dallas, nos Estados Unidos, Munique e Estugarda, ambos na Alemanha.
O tenista norte-americano, de 23 anos, que na final do ano passado tinha vencido o russo Karen Khachanov, conquistou o sétimo título da carreira no circuito principal, o quarto em 2026, depois dos sucessos em Dallas, nos Estados Unidos, Munique e Estugarda, ambos na Alemanha.
(Com Lusa)