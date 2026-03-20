Mais Modalidades
Futsal
Silvestre Ferreira renova com o Benfica até 2029
O ala internacional português Silvestre Ferreira renovou contrato por mais três épocas com o Benfica, ficando ligado ao futsal dos atuais campeões nacionais até 2029, informou o clube.
“Campeão nacional de futsal, Silvestre Ferreira renovou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2029. Formado no Clube, o ala de 26 anos expressou orgulho pelo seu trajeto de águia ao peito, que espera que se prolongue por muitos mais anos”, indicou o clube.
O internacional está ligado ao Benfica desde o escalão dos iniciados e estreou-se pela equipa principal em 2018/19, época no qual também se sagrou campeão nacional, embora tenha estado cedido na temporada seguinte ao Elétrico FC.
Já estou aqui há algum tempo. Eu sempre quis ser um exemplo para todos os miúdos que estão na formação. Acho que talvez seja um dos poucos que fez praticamente a formação toda, até à equipa principal do Benfica”, disse o jogador, citado pelo clube.
O internacional está ligado ao Benfica desde o escalão dos iniciados e estreou-se pela equipa principal em 2018/19, época no qual também se sagrou campeão nacional, embora tenha estado cedido na temporada seguinte ao Elétrico FC.
Já estou aqui há algum tempo. Eu sempre quis ser um exemplo para todos os miúdos que estão na formação. Acho que talvez seja um dos poucos que fez praticamente a formação toda, até à equipa principal do Benfica”, disse o jogador, citado pelo clube.
(Com Lusa)