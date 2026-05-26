Sinner `acelera` em Roland Garros, Bublik e Medvedev `despistam-se`
O russo Daniil Medvedev e o cazaque Alexander Bublik destoaram numa terceira jornada de Roland Garros sem grandes surpresas e na qual os líderes do ranking mundial, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, avançaram tranquilamente.
Numa jornada sem surpresas, maioritariamente de vitórias fáceis e até de ‘oferendas’, como as que receberam Stefanos Tsitsipas (beneficiou da desistência de Alexandre Muller quando liderava por 6-2 e 3-0) e Alex de Minaur (avançou diretamente para a terceira ronda depois de Alexander Blockx se ter lesionado), foi Daniil Medvedev a destoar.
Sabe-se que o russo tem uma relação complicada com a terra batida, que já confessou odiar, mas depois de ter sido finalista no Masters 1.000 de Roma esperava-se que este ano o seu destino em Roland Garros fosse diferente.
No entanto, o oitavo jogador mundial somou mesmo a sétima derrota na primeira ronda do ‘major’ parisiense em 10 participações, ao ser derrotado pelo australiano Adam Walton, que recebeu um ‘wild card’ da organização, pelos parciais de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 e 6-4.
“Talvez deva considerar jogar um torneio antes, algo que normalmente não faço antes dos Grand Slams. Quando algo não está a funcionar, por que não mudar?”, questionou Medvedev, após ser afastado na primeira ronda em quatro dos últimos cinco últimos ‘majors’, desta feita pelo 97.º classificado do ranking ATP.
Além da eliminação do carismático russo, que muito se queixou do forte calor que se faz sentir por estes dias na capital francesa, também o nono cabeça de série Alexander Bublik caiu à primeira, sendo afastado por Jan-Lennard Struff, o alemão que nunca foi além da quarta ronda na ‘catedral’ da terra batida.
O 10.º classificado da hierarquia ATP, que na passada edição alcançou os quartos de final, chegou a ter 5-2 a seu favor no quarto set, mas acabou derrotado por 7-5, 6-7 (6-8), 6-4 e 7-5 pelo modesto 80.º jogador mundial, que na segunda ronda vai defrontar o português Jaime Faria.
O número dois nacional e 115.º do ranking ATP juntou-se a Nuno Borges na segunda ronda, com um triunfo sobre o antigo top 10 mundial Denis Shapovalov, por 6-4, 7-5 e 6-4, atingindo pela primeira vez esta fase no segundo ‘major’ da época.
Se Medvedev e Bublik foram os protagonistas pela negativa, o jovem francês Moïse Kouamé foi-o pela positiva.
Aos 17 anos, o convidado da organização derrotou o veterano Marin Cilic por 7-6 (7-4), 6-2 e 6-1, e tornou-se no primeiro tenista nascido em 2008 ou depois a ganhar um encontro num Grand Slam.
Kouamé é também o mais jovem vencedor de encontros em Roland Garros desde Dinu Pescariu, em 1991, e o mais jovem num ‘major’ desde que o australiano Bernard Tomic, então com apenas 16 anos, ganhou no Open da Austrália em 2009.
Tranquilo foi o triunfo de Jannik Sinner sobre o francês Clement Tabur, 171.º do mundo, por 6-2, 6-3 e 6-4, somando a 30.ª vitória consecutiva no circuito, numa sequência em que ganhou os Masters 1.000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma.
Finalista em 2025, o italiano surge como candidato principal ao triunfo final em Paris, e quase único, em especial com a ausência do espanhol Carlos Alcaraz, detentor do troféu, com o argentino Juan Manuel Cerundolo (56.º) a ser o próximo obstáculo num possível caminho até à conquista do único ‘major’ que lhe falta na carreira.
No quadro feminino, a grande surpresa foi a derrota da norte-americana Jessica Pegula (quinta) frente à australiana Kimberly Birrell, que passou a primeira ronda em um ‘major’ apenas pela terceira vez em 13 presenças e a primeira em Paris.
De resto, não houve surpresas, com todas as favoritas a seguirem em frente com facilidade, nomeadamente a detentora do título, a norte-americana Coco Gauff.
A quarta tenista mundial, que na próxima ronda vai ter pela frente a ‘qualifier’ egípcia Mayar Sherif, derrotou a compatriota Taylor Townsend (75.ª), por 6-4 e 6-0, uns parciais ainda mais expressivos do que os aplicados por Aryna Sabalenka à espanhola Jessica Bouzas Maneiro.
Finalista na passada edição, a líder do ranking WTA ganhou à jovem galega, 50.ª da hierarquia, por 6-4 e 6-2, e marcou encontro na segunda ronda com a francesa Elsa Jacquemot (67.ª).
A japonesa Naomi Osaka (16.ª), vencedora de quatro Grand Slams, voltou a surpreender na indumentária, mas mostrou-se igualmente em bom plano dentro do campo e venceu a alemã Laura Siegemund (47.ª)
Após uma campanha épica em 2025, com a chegada às meias-finais na sua estreia em Paris, a francesa Lois Boisson (47.ª) não conseguiu repetir o feito e a derrota com a russa Anna Kalinskaya (24.ª) vai atirá-la para fora do top-100 mundial.
(Com Lusa)