Sinner avança em Roland Garros

Sinner, que foi semifinalista na edição do ano passado, impôs-se ao 75.º classificado do ranking ATP pelos parciais de 6-4, 6-3 e 7-5, num encontro que durou duas horas e 15 minutos.



Vencedor de dois dos quatro ‘majors’, na Austrália (2024) e nos Estados Unidos (2024 e 2025), o transalpino ainda procura a primeira final em Roland Garros, sendo que na segunda ronda do torneio irá ter pela frente novo adversário da ‘casa’, no caso o experiente francês Richard Gasquet, 166.º do mundo, que eliminou o compatriota Terence Atmane em quatro sets.