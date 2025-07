Sinner bate Alcaraz e conquista major londrino pela primeira vez

Os dois tenistas voltaram a encontrar-se 35 dias depois da final de Roland Garros, mas, desta feita, Sinner superou Alcaraz, ao contrário do que tinha acontecido no `major` parisiense, batendo o número dois mundial por 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4, em três horas e quatro minutos.

Com o triunfo sobre Alcaraz, que tinha vencido as duas últimas edições do `major` londrino e triunfado em todas as suas anteriores cinco finais em torneios do Grand Slam, Jannik Sinner juntou o título em Wimbledon aos dois no Open da Austrália (2024 e 2025) e ao de 2024 no Open dos Estados Unidos.

Sinner encerra reinado de Alcaraz e vence ‘major’ britânico pela primeira vez



O número um mundial, Jannik Sinner, estreou-se hoje a vencer Wimbledon e tornou-se no primeiro tenista italiano a ganhar o ‘major’ britânico, ao derrotar o espanhol e bicampeão em título Carlos Alcaraz, em quatro sets, no All England Club.



Naquele que foi o 13.º encontro entre o transalpino e o jogador de Múrcia, número dois do ranking ATP, Sinner conseguiu a desforra do recente desaire sofrido na final de Roland Garros, precisamente diante de Alcaraz, e levou a melhor na relva londrina com os parciais de 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4, em três horas e quatro minutos.



No primeiro set, após um início de jogo equilibrado e cauteloso, o transalpino foi o primeiro a dispor de um ponto de ‘break’ no quinto jogo e não desperdiçou a oportunidade, assumindo a liderança do desafio (3-2) no Centre Court, repleto de figuras ilustres do desporto, cinema e música, além presença da família real britânica e do rei de Espanha, Felipe VI, na Royal Box.



O jovem espanhol, de 22 anos, reagiu e o contra ‘break’ surgiu no oitavo jogo, quando Sinner servia para liderar por 5-3 e viu o adversário fazer o 4-4. Reposta a igualdade, Alcaraz ainda desperdiçou um ‘set point’, mas, ao segundo, assinou um ‘winner’ bem à sua imagem para encerrar a partida inicial ao fim de 45 minutos.



Em desvantagem no marcador, o italiano começou bem o segundo set e voltou a passar para o comando, ao quebrar o adversário logo de entrada, e reforçando a vantagem (2-0) no seu primeiro jogo de serviço. Depois de ter evitado um ponto de ‘break’ no sétimo jogo, Alcaraz não conseguiu, contudo, devolver a quebra de serviço e, no 10.º jogo, viu o opositor fechar o parcial (6-4) com uma direita cruzada impossível de devolver.



Jannik Sinner entrou novamente melhor na terceira partida e impôs dois pontos de ‘break’ logo de entrada, anulados, ainda assim, por Alcaraz. O equilíbrio voltou à contenda, mas no momento crucial do encontro, no nono jogo, o espanhol não foi capaz de evitar novo ponto de ‘break’ e acabou por ceder a quebra de serviço, permitindo ao adversário fechar no seu jogo de serviço por 6-4.



Na frente, a vencer por dois sets a um, Sinner, que tinha como melhor resultado na relva londrina as meias-finais em 2023, quebrou o bicampeão em título, com uma exibição muito aquém do habitual, no terceiro jogo e não mais largou a vantagem, anulando dois ‘break points’ pelo caminho e encerrando a discussão pelo título de Wimbledon com novo 6-4.



Enquanto Alcaraz perdeu pela primeira vez uma final de um ‘major’, em seis disputadas, Jannik Sinner conquistou o quarto troféu do Grand Slam, entregue pela Princesa de Gales, Kate Middleton, patrona do All England Club, depois dos triunfos no Open da Austrália, em 2024 e 2025, e do Open dos Estados Unidos, em 2024.



Ao impedir Carlos Alcaraz de igualar o feito do alemão Bjorn Borg como o único homem na era Open a conquistar a ‘dobradinha’ (Roland Garros e Wimbledon) em anos consecutivos, entre 1978 e 1980, o agora detentor de quatro ‘majors’ fica a apenas um título, o de Roland Garros, de completar o Grand Slam.