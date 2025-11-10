Sinner bate Auger-Aliassime e entra a vencer nas ATP Finals

Em Turim, Sinner, número dois do ranking mundial, superou Auger-Aliassime, oitavo da hierarquia, com os parciais de 7-5 e 6-1, num encontro decidido em uma hora e 38 minutos.



Sinner, que venceu as ATP Finals em 2024 e foi finalista vencido em 2023, entrou a ganhar no Grupo Björn Borg, tal como o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking, que no domingo venceu o norte-americano Ben Shelton, quinto, também em dois sets.



Em outro encontro disputado hoje, o norte-americano Taylor Fritz, número seis mundial, bateu o italiano Lorenzo Musetti, nono da hierarquia, também em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que teve a duração de uma hora e 43 minutos.



Fritz somou, assim, o primeiro triunfo no Grupo Jimmy Connors, frente a Musetti, que beneficiou da lesão do sérvio Novak Djokovic para marcar presença nas ATP Finals.



No domingo, o espanhol Carlos Alcaraz, número um mundial, também entrou a vencer nesta ‘poule’, com um triunfo por 7-6 (7-5) e 6-2 frente ao australiano Alex De Minaur.



Os dois primeiros de cada grupo apuram-se para as meias-finais das ATP Finals, que têm também o aliciante de decidir quem vai fechar o ano na liderança do ranking mundial, numa luta entre Alcaraz e Sinner.



O dia de hoje na Inalpi Arena, em Turim, ficou também marcado pela morte de duas pessoas, em incidentes separados.



Um homem de 70 anos sofreu um ataque cardíaco na zona dos adeptos, perto do recinto, enquanto a outra vítima, também do sexo masculino, sofreu um colapso na bancada durante o jogo que opôs Fritz a Musetti.

