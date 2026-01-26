Mais Modalidades
Sinner bate compatriota Darderi e segue para "quartos"
O tenista italiano Jannik Sinner, campeão das duas últimas edições do Open da Austrália, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do primeiro Grand Slam do ano, ao bater o compatriota Luciano Darderi por 6-1, 6-3, 7-6 (7-2).
O segundo jogador da hierarquia mundial, que conseguiu 19 ‘ases’ (serviços sem resposta), esteve mais de duas horas na Arena Margaret Court, em Melbourne, diante do 22.º cabeça de série do torneio.
O oponente só no terceiro ‘set’ deu alguma réplica, obrigando-o à disputa do desempate (‘tie-break’).
Na próxima ronda, Sinner vai defrontar o vencedor do encontro entre o oitavo favorito da prova, o norte-americano Ben Shelton, e o norueguês e 12.º pré-designado, Casper Ruud.
