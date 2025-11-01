Mais Modalidades
Sinner está a uma vitória de recuperar a liderança do ranking mundial
O tenista italiano Jannik Sinner ficou hoje a uma vitória de recuperar a liderança do ranking mundial, depois de se qualificar para a final do Masters 1.000 de Paris, na qual vai encontrar o canadiano Felix Auger-Aliassime.
Sinner, segundo tenista mundial, qualificou-se, pela terceira vez esta temporada, para a final de um Masters 1.000, depois de afastar o alemão Alexander Zverev, terceiro e em dificuldades físicas, por claros 6-0 e 6-1, em apenas 63 minutos.
“Quando quebras fisicamente como ele, não consegues ter a força toda no serviço. Estou feliz por estar na final, mas não é assim que queremos chegar. Jogar contra o Sascha [Zverev] é sempre uma ocasião especial, e hoje ele não estava a 100%, dava para perceber”, referiu o italiano.
Esta será a primeira final de Sinner em Paris, no qual uma vitória lhe permitirá regressar à liderança do ranking ATP, beneficiando da eliminação do espanhol Carlos Alcaraz, primeiro do mundo, na estreia na segunda ronda.
Felix Auger-Aliassime, 10.º do mundo, será o derradeiro obstáculo para Sinner, depois de ter batido o cazaque Alexander Bublik, 16.º, por 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 37 minutos, chegando pela segunda vez à final de um Masters 1.000, depois da derrota em Madrid em 2024.
Para o canadiano, a presença na final é igualmente muito importante, pois subiu ao oitavo lugar da corrida para as ATP Finals, quando falta apenas uma semana para fechar a qualificação, ultrapassando o italiano Lorenzo Musetti nessa ‘batalha’ particular.
Antes da final de domingo, Sinner e Auger-Aliassime estão empatados no confronto direto, com duas vitórias em campo para cada um, embora o canadiano tenha ainda beneficiado da desistência do italiano antes de se defrontarem nos quartos de final do Masters 1.000 de Madrid em 2024.
