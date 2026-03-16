Sinner mais forte na final de Indian Wells





(Com Lusa)

Sinner superou Medvedev em dois sets, ambos decididos no ‘tie break’, selando a vitória por 7-6 (8-6) e 7-6 (7-4), em uma hora e 55 minutos.O jogo foi dominado pelo serviço dos dois jogadores, sendo que só Medvedev enfrentou pontos de break, apenas dois, no sétimo jogo do set inicial, tendo salvo ambos.Sinner foi mais forte na parte final do ‘tie break’ do primeiro set, vencendo três dos últimos quatro pontos, depois do 5-5, e, no segundo, perdeu os primeiros quatro pontos, mas respondeu com sete consecutivos, para selar o triunfo no torneio.O italiano, de 24 anos, ganhou o seu 25.º título ATP, e primeiro desde a vitória nas Finais ATP de novembro de 2025, em Turim, onde bateu na final o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking.Na lista dos vencedores, Sinner, que nunca tinha vencido em Indian Wells, sucedeu ao britânico Jack Draper.