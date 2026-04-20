Sinner mantém liderança do ranking mundial de ténis, Borges sobe a 49.º

Após ter chegado aos quartos de final em Barcelona, o maiato, de 29 anos, que tem como melhor posição o 30.º lugar alcançado em 09 de setembro de 2024, reentrou no top 50, e ocupa o 49.º posto.



Henrique Rocha subiu ao seu melhor lugar na carreira, ao escalar oito lugares para o 118.º posto, depois de ter chegado às meias-finais do Challenger 125 de Oeiras, enquanto Jaime Faria, que se quedou pelos ‘quartos’, subiu seis, para o 136.º.



Sinner manteve-se pela segunda semana seguida no topo da hierarquia, que voltou a ocupar, depois de ter perdido a liderança para Alcaraz em 10 de novembro de 2025.



O alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic permanecem nos terceiro e quarto lugares, com o norte-americano Taylor Fritz a subir à sétima posição, por troca com o australiano Alex de Minaur, agora oitavo.



Com a vitória em Barcelona, o francês Arthur Fils conquistou cinco lugares e ocupa o 25.º posto, mesmo assim atrás do russo Andrey Rublev, finalista vencido no torneio catalão, que ascendeu três posições, para o 12.º.



Em pares, Francisco Cabral, detentor da melhor posição de um tenista português num ranking ATP, com os 19.º lugares em janeiro e março, segue no 21.º posto.



No feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka continua no primeiro lugar do ranking, seguida da cazaque Elena Rybakina, vencedora do torneio de Estugarda, na Alemanha, no domingo, e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira classificadas, respetivamente.



A única subida no top 10 foi protagonizada pela russa Mirra Andreeva, semifinalista em Estugarda, que é agora oitava, promovendo a descida a nona da italiana Jasmine Paolini.



Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa, no 188.º posto, à frente da sua irmã Matilde Jorge, que subiu três lugares, para o 235.º.