Sinner nas meias-finais das ATP Finals em ténis

Depois de duas horas e 30 minutos em court, no Pala Alpitour, e de parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, o número quatro do mundo conquistou o apuramento inédito para as meias-finais das ATP Finals e eliminou Rune, qualificando automaticamente Djokovic.





Apesar dos dois triunfos na fase de grupos, após bater Holger Rune na estreia, Djokovic, seis vezes campeão do torneio de encerramento de época, ficou dependente do encontro entre o jovem dinamarquês, de 20 anos, e o transalpino Sinner, que como referido acabou por vencer também em três partidas, permitindo assim a sua manutenção em prova.





No primeiro encontro da jornada, o tenista de Belgrado, de 36 anos, precisou de três sets para levar a melhor diante do ‘alternate’ polaco Hubert Hurkacz, que substituiu o lesionado Stefanos Tsitsipas, por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-1, em duas horas e seis minutos, e manter em aberto a hipótese de se qualificar para a fase seguinte da prova.