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Sinner nas meias-finais de Wimbledon
O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e detentor do título, assegurou a presença nas meias-finais do torneio de Wimbledon, ao derrotar em três sets o alemão Jan-Lennard Struff.
Na relva do terceiro Grand Slam da época, Jannik Sinner precisou de duas horas e 34 minutos para superar o 74.º da hierarquia mundial, pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-4) e 6-3.
Nas meias-finais, o tenista transalpino vai defrontar o vencedor do encontro entre o compatriota Fabio Cobolli, 10.º do mundo, e o britânico Arthur Fery, 114.º ATP e que provém da fase de qualificação.
Nas meias-finais, o tenista transalpino vai defrontar o vencedor do encontro entre o compatriota Fabio Cobolli, 10.º do mundo, e o britânico Arthur Fery, 114.º ATP e que provém da fase de qualificação.
(Com Lusa)