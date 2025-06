Sinner passa Djokovic e junta-se a Alcaraz na final de Roland Garros

(Com Lusa)

Numa longa e muito equilibrada batalha, o italiano superou o tenista de Belgrado, atual sexto classificado do mundo, mas antigo líder da hierarquia ATP, em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 7-6 (7-3), para se qualificar pela primeira vez para uma final de um ‘major’ disputado no pó de tijolo.Graças à vitória em três horas e 16 minutos diante de Djokovic, detentor de 24 títulos do Grand Slam, será a primeira vez que Sinner, de 23 anos, vai disputar o derradeiro encontro de um ‘major’ com Alcaraz, um ano mais jovem, naquela que será a primeira final entre jogadores nascidos neste milénio.No domingo, Sinner vai lutar pelo seu quarto título do Grand Slam e terceiro consecutivo, depois de ter conquistado o Open dos Estados Unidos em 2024 e o Open da Austrália no início do ano.