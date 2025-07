Sinner readmite preparador físico

“Jannik Sinner contratou Umberto Ferrara para desempenhar a função de preparador físico, com efeito imediato”, informou a empresa responsável pela representação do tenista italiano, de 23 anos, que foi suspenso por três meses, após ter chegado a acordo com a Agência Mundial Antidopagem (AMA).



Sinner esteve ausente dos "courts" entre 9 de fevereiro de 2025 e 4 de maio de 2025 (período ao qual acrescem quatro dias, cumpridos quando esteve suspenso provisoriamente), na sequência do acordo com a AMA, efetuado depois de a Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) ter ilibado o transalpino.



Em 10 de março de 2024, durante o Masters 1.000 de Indian Wells, Sinner testou positivo para baixos níveis de um metabolito de clostebol, um esteroide anabolizante proibido que pode ser utilizado para uso oftalmológico e dermatológico e, oito dias depois, um novo teste fora de competição voltou a revelar a presença da substância em quantidades ínfimas na urina do italiano.



De acordo com a ITIA, Sinner justificou os resultados dos testes antidoping com o facto de um membro da sua equipa de apoio ter utilizado um spray de venda livre que continha clostebol para tratar uma pequena lesão (um corte num dedo), sendo que o mesmo, posteriormente, viria a massajar o italiano sem luvas, contaminando-o com a substância.



Poucas semanas mais tarde, o número um mundial despediu o fisioterapeuta Giacomo Naldi, o alegado responsável pela contaminação, e o preparador físico Umberto Ferrara, que terá fornecido o spray contendo a substância proibida.



“Umberto (Ferrara) desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento de Jannik e seu regresso expressa um foco renovado na continuidade e no desempenho do mais alto nível” do tenista italiano, indicou a empresa que representa o jogador.