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Sinner reina em Miami

Sinner reina em Miami

O tenista italiano Jannik Sinner, segundo do ranking mundial, conquistou no domingo o Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao vencer na final o checo Jiri Lehecka, 22.º.

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EPA

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Sinner bateu Lehecka em dois sets, por um duplo 6-4, em uma hora e 33 minutos, num embate em que lhe bastou um ‘break’ em cada parcial, no terceiro jogo do primeiro e no nono do segundo.

O italiano, de 24 anos, ganhou o seu 26.º título ATP, e o segundo do ano, 15 dias após o triunfo em Indian Wells, então ao bater na final o russo Daniil Medvedev.

Na lista dos vencedores, Sinner, que já tinha conquistado a prova em 2024, sucedeu ao checo Jakub Mensik.

(Com Lusa)

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