Mais Modalidades
Ténis
Sinner revalida título em Wimbledon
O italiano Jannik Sinner foi mais forte do que o alemão Alexander Zverev na final de Wimbledon, não vacilando em nenhum momento no objetivo de manter o troféu de Wimpbledon conquistado em 2025, arrebatando assim o terceiro título de um torneio do Grand Slam na presente temporada.
Em quatro sets, o líder do ranking mundial nunca se deixou intimidar com o excelente jogo de Zverev, em especial nos dois primeiros parciais, e soube ‘magoar’ o adversário em duas das poucas oportunidades de quebrar o serviço do terceiro do mundo.
“Começámos muito bem, a servir muito rápido. Preparámo-nos muito bem, agradeço à minha equipa. [...] Foi uma grande final, eu e o Sascha [Zverev] demos tudo. Estou muito contente pelo nível que apresentámos. Não há melhor local para jogar do que aqui. É um dia muito especial, nunca dou as coisas por certas, não sabemos quando podemos voltar aqui”, assumiu Sinner.
Na segunda final do Grand Slam entre os dois, Jannik Sinner voltou a impor-se ao recente campeão campeão de Roland Garros, por 6-7 (6-8), 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4, tal como como tinha acontecido no Open da Austrália em 2025.
“[Zverev] Atingiste o teu maior objetivo de vencer um Grand Slam, conseguiste-o em Paris e aqui estiveste muito perto. Também tens um objetivo de te tornares número um do mundo, estás cada vez mais próximo de mim, tenho de ter cuidado”, brincou o líder do ranking mundial.
Os dois primeiros sets do encontro foram muito semelhantes, com os dois tenistas muito fortes no serviço e com apenas uma possibilidade de quebrar o serviço nos 12 primeiros jogos, salvo por Zverev ainda no primeiro parcial.
A diferença esteve apenas nos ‘tie-breaks’, com Zverev a garantir a vitória no primeiro, ao conseguir o 8-6 no único mini ‘break’, sendo que, no segundo, Sinner entrou com um 4-0 e aproveitou o pior momento do alemão para igualar o encontro.
Apenas ao sétimo jogo do terceiro set Zverev teve uma possibilidade de quebrar o serviço ao italiano, mas acabou por desperdiçar num ponto em que caiu e ficou agarrado ao joelho direito, com a lesão a não ser, no entanto, grave.
O jogo seguinte foi semelhante, com Sinner a conseguir o ‘break’ na oportunidade que teve, apesar de ter caído, num ponto em que Zverev acabou por falhar uma pancada de direita que tantos pontos lhe valeu.
O momento decisivo do encontro acabou por acontecer ao sétimo jogo do quarto set, quando Sinner, à terceira oportunidade, quebrou novamente o serviço ao alemão, conseguindo um decisivo 4-3, vantagem que manteve até ao final.
Além de ter perdido a segunda final de ‘majors’ para Sinner, Zverev viu ainda o líder do ranking mundial aumentar a sua vantagem no confronto direto, com 11 vitórias em 15 encontros.
“Jannik, já não gosto mais de ti, perdi nove vezes seguidas contigo. Parabéns. O Jannik mostrou porque é o melhor jogador do mundo. Foi uma honra partilhar o court central contigo, não foi da maneira que queria, mas foi uma grande honra”, referiu Zverev.
“Começámos muito bem, a servir muito rápido. Preparámo-nos muito bem, agradeço à minha equipa. [...] Foi uma grande final, eu e o Sascha [Zverev] demos tudo. Estou muito contente pelo nível que apresentámos. Não há melhor local para jogar do que aqui. É um dia muito especial, nunca dou as coisas por certas, não sabemos quando podemos voltar aqui”, assumiu Sinner.
Na segunda final do Grand Slam entre os dois, Jannik Sinner voltou a impor-se ao recente campeão campeão de Roland Garros, por 6-7 (6-8), 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4, tal como como tinha acontecido no Open da Austrália em 2025.
“[Zverev] Atingiste o teu maior objetivo de vencer um Grand Slam, conseguiste-o em Paris e aqui estiveste muito perto. Também tens um objetivo de te tornares número um do mundo, estás cada vez mais próximo de mim, tenho de ter cuidado”, brincou o líder do ranking mundial.
Os dois primeiros sets do encontro foram muito semelhantes, com os dois tenistas muito fortes no serviço e com apenas uma possibilidade de quebrar o serviço nos 12 primeiros jogos, salvo por Zverev ainda no primeiro parcial.
A diferença esteve apenas nos ‘tie-breaks’, com Zverev a garantir a vitória no primeiro, ao conseguir o 8-6 no único mini ‘break’, sendo que, no segundo, Sinner entrou com um 4-0 e aproveitou o pior momento do alemão para igualar o encontro.
Apenas ao sétimo jogo do terceiro set Zverev teve uma possibilidade de quebrar o serviço ao italiano, mas acabou por desperdiçar num ponto em que caiu e ficou agarrado ao joelho direito, com a lesão a não ser, no entanto, grave.
O jogo seguinte foi semelhante, com Sinner a conseguir o ‘break’ na oportunidade que teve, apesar de ter caído, num ponto em que Zverev acabou por falhar uma pancada de direita que tantos pontos lhe valeu.
O momento decisivo do encontro acabou por acontecer ao sétimo jogo do quarto set, quando Sinner, à terceira oportunidade, quebrou novamente o serviço ao alemão, conseguindo um decisivo 4-3, vantagem que manteve até ao final.
Além de ter perdido a segunda final de ‘majors’ para Sinner, Zverev viu ainda o líder do ranking mundial aumentar a sua vantagem no confronto direto, com 11 vitórias em 15 encontros.
“Jannik, já não gosto mais de ti, perdi nove vezes seguidas contigo. Parabéns. O Jannik mostrou porque é o melhor jogador do mundo. Foi uma honra partilhar o court central contigo, não foi da maneira que queria, mas foi uma grande honra”, referiu Zverev.
(Com Lusa)