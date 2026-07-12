Sinner revalida título em Wimbledon

(Com Lusa)

Em quatro sets, o líder do ranking mundial nunca se deixou intimidar com o excelente jogo de Zverev, em especial nos dois primeiros parciais, e soube ‘magoar’ o adversário em duas das poucas oportunidades de quebrar o serviço do terceiro do mundo.“Começámos muito bem, a servir muito rápido. Preparámo-nos muito bem, agradeço à minha equipa. [...] Foi uma grande final, eu e o Sascha [Zverev] demos tudo. Estou muito contente pelo nível que apresentámos. Não há melhor local para jogar do que aqui. É um dia muito especial, nunca dou as coisas por certas, não sabemos quando podemos voltar aqui”, assumiu Sinner.Na segunda final do Grand Slam entre os dois, Jannik Sinner voltou a impor-se ao recente campeão campeão de Roland Garros, por 6-7 (6-8), 7-6 (7-2), 6-3 e 6-4, tal como como tinha acontecido no Open da Austrália em 2025.“[Zverev] Atingiste o teu maior objetivo de vencer um Grand Slam, conseguiste-o em Paris e aqui estiveste muito perto. Também tens um objetivo de te tornares número um do mundo, estás cada vez mais próximo de mim, tenho de ter cuidado”, brincou o líder do ranking mundial.Os dois primeiros sets do encontro foram muito semelhantes, com os dois tenistas muito fortes no serviço e com apenas uma possibilidade de quebrar o serviço nos 12 primeiros jogos, salvo por Zverev ainda no primeiro parcial.A diferença esteve apenas nos ‘tie-breaks’, com Zverev a garantir a vitória no primeiro, ao conseguir o 8-6 no único mini ‘break’, sendo que, no segundo, Sinner entrou com um 4-0 e aproveitou o pior momento do alemão para igualar o encontro.Apenas ao sétimo jogo do terceiro set Zverev teve uma possibilidade de quebrar o serviço ao italiano, mas acabou por desperdiçar num ponto em que caiu e ficou agarrado ao joelho direito, com a lesão a não ser, no entanto, grave.O jogo seguinte foi semelhante, com Sinner a conseguir o ‘break’ na oportunidade que teve, apesar de ter caído, num ponto em que Zverev acabou por falhar uma pancada de direita que tantos pontos lhe valeu.O momento decisivo do encontro acabou por acontecer ao sétimo jogo do quarto set, quando Sinner, à terceira oportunidade, quebrou novamente o serviço ao alemão, conseguindo um decisivo 4-3, vantagem que manteve até ao final.Além de ter perdido a segunda final de ‘majors’ para Sinner, Zverev viu ainda o líder do ranking mundial aumentar a sua vantagem no confronto direto, com 11 vitórias em 15 encontros.“Jannik, já não gosto mais de ti, perdi nove vezes seguidas contigo. Parabéns. O Jannik mostrou porque é o melhor jogador do mundo. Foi uma honra partilhar o court central contigo, não foi da maneira que queria, mas foi uma grande honra”, referiu Zverev.