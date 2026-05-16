Sinner sofreu mas disputará a final do Masters 1.000 que lhe falta no currículo

Depois de na noite de sexta-feira ter enfrentado dificuldades físicas, chegando mesmo a vomitar, antes do encontro das meias-finais ter sido interrompido pela chuva, o líder do ranking ATP regressou hoje ao court para fechar o duelo frente ao nono jogador mundial, com os parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, em duas horas e 38 minutos.



O italiano vai, assim, procurar no domingo, frente ao norueguês Casper Ruud, conquistar o único Masters 1.000 que lhe falta no currículo e acrescentar um novo capítulo na história do ténis.



Hoje, ampliou para 33 o número de triunfos consecutivos em encontros de torneios desta categoria, distanciando-se ainda mais do sérvio Novak Djokovic, que em 2011 somou 31 encontros consecutivos sem perder em Masters 1.000.



A série vitoriosa do transalpino de 24 anos começou na segunda ronda de Paris, em outubro do ano passado, e prosseguiu em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid – foi mesmo o primeiro tenista a vencer os quatro primeiros Masters 1.000 da temporada.



No domingo, frente a Ruud, Sinner pode ainda igualar Djokovic e tornar-se o segundo tenista a conseguir ganhar os nove torneios da categoria, embora o sérvio já o tenha feito duas vezes.



