Sinner vence após suspensão por doping

Ante o 18.º cabeça de série, Sinner venceu por 7-6 (7-2) e 6-3, em duas horas e 18 minutos, para seguir em frente para os "quartos", no primeiro jogo desde que conquistou o Open da Austrália, primeiro "grand slam" da temporada, em janeiro.



“Hoje, sinto que elevei o meu nível. Foi um dia muito longo, mas precisava disto. Estou feliz por voltar. Estive três meses de fora e sinto-me muito afortunado por cá estar”, declarou.



Cerundolo vinha de uma aparição nas meias-finais em Madrid e tinha batido o italiano neste mesmo "court", e também nesta fase do torneio, há dois anos, o último jogo entre os dois.



Sinner acatou uma sanção de três meses aplicada pela Agência Mundial Antidopagem, em fevereiro, após um controlo positivo, tendo hoje sido muito apoiado a jogar ‘em casa’, estendendo a série de vitórias consecutivas para 24 jogos, iniciada em outubro de 2024.



O jogo foi adiado durante várias horas devido à chuva, mas acabou por decorrer à noite e fazer avançar o favorito da casa no Foro Italico, em que defrontará, na próxima ronda, o norueguês Casper Ruud, sétimo jogador mundial que venceu o Masters 1.000 de Madrid, ou o espanhol Jaume Munar, 66.º.