Sinner vence e termina carreira de Gasquet

Vencedor das duas últimas edições do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos em 2024, Sinner venceu o veterano Gasquet, 166.º do ranking mundial, por 6-3, 6-0 e 6-4, em uma hora e 57 minutos.

Semifinalista em 2024 no torneio parisiense do Grand Slam, Sinner vai defrontar na terceira ronda o checo Jiri Lehecka, 34.º do mundo, que afastou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 29.º.

Antigo número sete mundial, Gasquet, de 38 anos, termina a carreira com 16 títulos em torneios ATP, entre os quais o Estoril Open de 2015, com as duas meias-finais de Wimbledon (2007 e 2015) e uma no Open dos Estados Unidos (2013) a serem as melhores prestações em `majors`.