Skater Keegan Palmer bicampeão e `bisa` para a Austrália

Com 93,11 pontos logo na primeira 'run' (corrida), o jovem de 21 anos impressionou não apenas os juízes, mas toda a multidão na Praça da Concórdia, que contava, entre outros, com o norte-americano Tony Hawk, lenda do skate, e o compatriota e músico 'Snoop Dogg'.



Atrás ficou o norte-americano Tom Schaar (92,23), que arrecadou a medalha de prata, e o brasileiro Augusto Akio conquistou o bronze com pontuação de 91,85.



Palmer, que subiu ao lugar mais alto do pódio no Japão, na estreia olímpica do desporto, já tinha demonstrado a sua superioridade durante as eliminatórias, e igualou o feito de Arisa Trew, que venceu na véspera a competição feminina de park.



A prova masculina ficou ainda marcada pela participação de Andy Macdonald (Reino Unido), de 51 anos, que foi 18.º, e Dallas Oberholzer (África do Sul), de 49 anos, último classificado com 33,83, com o primeiro a bater o recorde de skater mais velho a competir nos Jogos, numa competição em que o participante mais jovem era o dinamarquês Viktor Solmunde, de 16 anos.



O norte-americano Gavin Bottger, que era um dos favoritos depois de conquistar o 'ouro' no Campeonato Mundial de skate do ano passado, foi eliminado após terminar em 10.º nas qualificações com pontuação de 86,95.



Já Thomas Augusto, o primeiro skater português a competir nos Jogos na vertente 'park', alcançou 81,75 pontos na melhor das suas três 'runs', terminando na 13.ª posição e falhando o acesso à final em que se travou a luta pelas medalhas.



Certo é que a vitória de Palmer deu à Austrália o seu segundo ouro no skate, poucos dias depois de Arisa Trew, de 14 anos, vencer o evento feminino do 'park', tornando-se a mais jovem campeã olímpica do país.



Na final de terça-feira, a jovem 'aussie' superou as competidoras com 93,18 pontos, ficando a japonesa KoKona Hiraki em segundo (92,63) e a britânica Sky Brown em terceiro (92,31).



E a Austrália sai de Paris com duas medalhas de ouro no skate, igualando o 'bis' do Japão na vertente 'street', com os títulos olímpicos de Coco Yoshizawa e de Yuto Horigome.



Depois de um desempenho impecável da nipónica Coco Yoshizawa (272,75), que superou a compatriota Liz Akama (269,95) e a brasileira Rayssa Leal (253,47), que ocuparam a segunda e a terceira posições do pódio, respetivamente, os nipónicos lograram a 'dobradinha' na variante de street do skate, por intermédio de Yuto Horigome.



O campeão na estreia da modalidade nas Olimpíadas, quando jogou em 'casa', nos Jogos de Tóquio2020, renovou o seu estatuto com 281,14 pontos, numa final intensa.



Um derradeiro 'trick' (manobra) de 97,08 permitiu-lhe passar do sétimo lugar para o topo, superando os norte-americanos Jagger Eaton (281,04), segundo, e Nyjah Huston (279,38), terceiro.



Fora da final ficou o skater português Gustavo Ribeiro, de 23 anos, que tinha ficado no oitavo posto em Tóquio2020, e que ficou no 17.º lugar em Paris2024, depois de uma prestação aquém das suas potencialidades.



O Japão fechou a participação com duas medalhas de ouro e duas de prata, seguido pela Austrália, com dois ouros, e pelos Estados Unidos (duas pratas e um bronze).



Nota ainda para o Brasil, que obteve o quarto lugar no skate olímpico com as duas medalhas de bronze amealhadas.







- Street (masculino):



OURO: Yuto Horigome (JAP).



PRATA: Jagger Eaton (EUA).



BRONZE: Nyjah Huston (EUA).







- Street (feminino):



OURO: Coco Yoshizawa (JAP).



PRATA: Liz Akama (JAP).



BRONZE: Rayssa Leal (BRA).







- Park (masculino):







OURO: Keegan Palmer (AUS).



PRATA: Tom Schaar (EUA).



BRONZE: Augusto Akio (BRA).







- Park (feminino):







OURO: Arisa Trew (AUS).



PRATA: KoKona Hiraki (JAP).



BRONZE: Sky Brown (GB).