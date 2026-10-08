Skater Thomas Augusto falha `quartos` de final dos Mundiais de `park`

O português cumpriu três 'runs' cotadas em 50.00, 14.10 e 2.33 pontos, um registo abaixo dos 58.90 pontos, do último dos 32 apurados para a próxima fase.



Com este resultado em 'park', disciplina olímpica do 'skateboarding', Thomas Augusto encerrou o seu percurso no Campeonato do Mundo, depois de já ter sido 13.º classificado na vertente de 'vert' com 59,73 pontos, fora dos oito lugares de acesso à final (76,50).



Na próxima semana, Gustavo Ribeiro, Gabriel Ribeiro e Matilde Ribeiro entram em competição, na vertente olímpica ‘street’.