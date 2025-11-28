Mais Modalidades
Skaters lusos afastados nos `quartos` da Taça do Mundo de street no Japão
Os quatro portugueses que hoje disputaram os quartos de final da Taça do Mundo de Kitakyushu, na vertente street de skate, foram afastados no Japão.
O olímpico Gustavo Ribeiro entrou diretamente nesta fase devido ao oitavo lugar no ranking mundial, contudo não passou às meias-finais, reservada para os 16 mais fortes, já que foi somente 32.º, com meros 30,89 pontos.
O seu irmão Gabriel Ribeiro foi o melhor luso, em 22.º, com 43,17 pontos, também insuficientes, tal como os 25,63 de Pacal Teixeira, 35.º.
Nesta fase, liderou o japonês Shirai Sora, com 67,61 pontos, seguido do argentino Mauro Iglésias, com 65,84, e do norte-americano jaque Ilardi, com 64,82.
No setor feminino, Matilde Ribeiro concluiu em 40.º.
Na primeira ronda, Madu Teixeira tinha sido 55.º e Marina Simão 44.º, ambos fora dos quartos de final.
Esta foi a primeira vez na história que Portugal conseguiu colocar quatro atletas nos quartos de final.
