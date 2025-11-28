Skaters lusos afastados nos `quartos` da Taça do Mundo de street no Japão

O olímpico Gustavo Ribeiro entrou diretamente nesta fase devido ao oitavo lugar no ranking mundial, contudo não passou às meias-finais, reservada para os 16 mais fortes, já que foi somente 32.º, com meros 30,89 pontos.



O seu irmão Gabriel Ribeiro foi o melhor luso, em 22.º, com 43,17 pontos, também insuficientes, tal como os 25,63 de Pacal Teixeira, 35.º.



Nesta fase, liderou o japonês Shirai Sora, com 67,61 pontos, seguido do argentino Mauro Iglésias, com 65,84, e do norte-americano jaque Ilardi, com 64,82.



No setor feminino, Matilde Ribeiro concluiu em 40.º.



Na primeira ronda, Madu Teixeira tinha sido 55.º e Marina Simão 44.º, ambos fora dos quartos de final.



Esta foi a primeira vez na história que Portugal conseguiu colocar quatro atletas nos quartos de final.

