Ski. Odermatt mira múltiplos globos num fim de semana decisivo

A dominar o inverno com autoridade, Odermatt soma 1.530 pontos na classificação geral, dispondo de uma vantagem confortável sobre o segundo classificado, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, que permanece nos 958 pontos e não compete nas provas deste fim de semana. Com apenas sete corridas por disputar, bastará ao suíço terminar a descida de sexta-feira no top‑10 — mais precisamente em nono lugar — para selar matematicamente o seu quinto Grande Globo consecutivo.

Obcecado pela disciplina rainha do esqui alpino, Odermatt reforçou no início da época o trabalho específico para a descida. Embora não tenha vencido as duas provas que mais ambicionava — Kitzbühel, em janeiro, onde foi segundo, e a descida olímpica de Bormio, em fevereiro, onde terminou em quarto — o suíço venceu quatro das sete descidas da Taça do Mundo e só ficou fora do pódio uma vez.





Antes da prova de Courchevel, dispõe de 175 pontos de vantagem sobre os rivais, pelo que até um 10.º lugar poderá ser suficiente para garantir o globo da especialidade, mesmo que o compatriota Franjo von Allmen, tricampeão olímpico, vença a corrida.

Com 54 triunfos na Taça do Mundo, Odermatt pode também assegurar no sábado o globo de super‑G, disciplina onde volta a ser o grande favorito. Caso confirme os cálculos, partirá para as finais na Noruega com apenas o globo de gigante por fechar, repetindo a sequência dominante das últimas duas temporadas.





Enquanto Courchevel concentra as atenções masculinas, a Taça do Mundo feminina ruma a Åre, na Suécia, onde se disputam um gigante (sábado) e um slalom (domingo). Serão as primeiras provas desde os Jogos Olímpicos de Cortina e as últimas antes das finais.





No slalom, a norte‑americana Mikaela Shiffrin, dona e senhora da disciplina, já garantiu o globo após perder apenas uma prova este inverno. Em Åre, onde soma sete vitórias na disciplina, parte novamente como favorita destacada.





As condições meteorológicas podem, no entanto, introduzir incerteza: prevêem‑se fortes nevões a partir de sexta-feira à noite, com maior intensidade no sábado. O cenário levou a organização a antecipar para sexta-feira a descida inicialmente marcada para sábado, numa tentativa de evitar adiamentos ou cancelamentos.No gigante, a luta promete ser mais apertada: a austríaca Julia Scheib lidera, mas a suíça Camille Rast mantém-se em posição de discutir o globo nas últimas oportunidades da época.