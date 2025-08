SL Benfica, Madeira SAD, Sporting CP e FC Porto disputam Supertaça Kempa 2025

A Supertaça Kempa 2025 traz novidades, com a final feminina e masculina a decorrerem no mesmo palco.





O Pavilhão Multiusos de Sines recebe as duas finais no dia 23 de agosto. SL Benfica e Madeira SAD têm encontro marcado às 11h00 e Sporting CP cruza-se com o FC Porto às 16h15 – tudo para acompanhar em direto na RTP2.

As águias procuram conquistar a Supertaça frente ao histórico Madeira SAD, atual detentor do troféu. Já no setor masculino, um clássico imperdível: os leões, atuais campeões nacionais, enfrentam os dragões, que tudo farão para conquistar o primeiro troféu da época.