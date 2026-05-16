Smalley e McNealy lideram PGA Championship de golfe após segunda volta

Os dois anfitriões totalizam 136 pancadas (quatro abaixo do par), com Smalley a fazer 69 (uma abaixo) na segunda volta, com quatro ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (uma acima), e McNealy a somar 67 (três abaixo), depois de marcar um ‘eagle’ (duas abaixo), quatro ‘birdies’ e três ‘bogeys’.



Smalley e McNealy têm apenas uma pancada de vantagem sobre um sexteto, que inclui os compatriotas Christopher Gotterup e Max Greyserman, o alemão Stephan Jäger, o australiano Min Woo Lee, o japonês Hideki Matsuyama e o sul-africano Aldrich Potgieter.



Logo a seguir, a duas pancadas, seguem mais sete jogadores, entre os quais o detentor do título e número 1 mundial, o norte-americano Scottie Scheffler, e também os compatriotas Justin Thomas e Cameron Young.



Mais atrás, no 30.º posto, com uma pancada acima do par, a cinco dos líderes, segue o norte-irlandês Rory McIlroy, número dois mundial, que somou 67 pancadas (três abaixo do par) na segunda volta, depois das 74 (quatro acima) na primeira.



