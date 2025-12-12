Snoop Dogg nomeado "treinador honorário" dos Jogos Olímpicos de Inverno

Snoop Dogg foi eleito o primeiro “treinador honorário” da equipa dos Estados Unidos da América para as Olimpíadas de Inverno que se irão realizar nas cidades de Milão e Cortina, em Itália, no próximo ano. A informação foi avançada pelo Comité Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC).





O rapper norte-americano está, assim, encarregado de ser embaixador e apoiar os atletas antes e durante os Jogos Olímpicos. Mantém ainda o papel de correspondente especial da NBC, que assumiu no verão de 2024 em Paris, e irá cobrir o evento de inverno do próximo ano.





O músico anunciou o seu novo cargo numa publicação na rede social LinkedIn, onde destacou a “energia, orgulho e amor pelo desporto que torna (a equipa USOPC) tão especial” e que “o atraiu desde o primeiro dia” em que pisou o território francês em 2024.





“Assim, tornei-me o primeiro treinador honorário do Team USA, uma função que se resume a celebrar e apoiar os atletas além do que os adeptos veem em campo. Estou aqui para trazer a minha voz, o meu coração e talvez um pouco de sabedoria do lado de fora para motivar o Team USA, para colocar os holofotes na jornada completa dos atletas e para encorajar aqueles que tornam os seus sonhos possíveis”, lê-se ainda no post do artista que atualizou a biografia do seu perfil para “Coach Snoop”.





O rapper já teve, entretanto, um encontro com os atletas norte-americanos e, de acordo com Sarah Hirshland, diretora executiva do Comité Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC), criou-se uma ligação instantânea” entre eles.





“O seu entusiasmo pelo Movimento Olímpico e Paralímpico é contagiante e estamos entusiasmados por recebê-lo oficialmente como membro da equipa por trás da equipa”, acrescentou Hirshland.