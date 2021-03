Snowboard. Christian Oliveira em 34.º lugar no slalom paralelo do Mundial

O único português a participar na competição cumpriu em 28,73 segundos a "descida vermelha" e não participou na "descida azul", numa prova que foi vencida pelo russo Andrey Sobolev, com o tempo total de 54,29.Christian Oliveira, o primeiro português a participar num Mundial de snowboard, em 2019, em Park City, nos Estados Unidos, obteve há dois anos o 19.º lugar no slalom paralelo.Embora tivesse a expetativa de que Christian Oliveira, de 21 anos, ficasse entre os 30 primeiros e, eventualmente, carimbasse já o passaporte para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, o selecionador português de snowboard, Nuno Marques, conhecido no meio dos desportos de neve por "Mancha", mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado.", disse Nuno Marques, em declarações à Lusa.O técnico nacional referiu que Christian Oliveira é um atleta ainda muito novo para a disciplina em que compete e explicou o 34.º lugar com a mudança recente de equipamento, a adaptação à nova prancha e a proximidade dos Jogos Olímpicos, com mais ‘riders’ a tentarem a qualificação, o que tornou a prova mais competitiva.O snowboarder português, nascido na Austrália e residente na Áustria, onde treina, com origens em Covelo, São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, tem ainda mais três provas esta época e as da próxima temporada, até janeiro, para tentar o apuramento olímpico.Com 60,70 pontos da Federação Internacional de Esqui (FIS), basta-lhe ficar entre os 30 primeiros em uma das provas do circuito mundial para somar os 100 pontos e qualificar-se, tornando-se o primeiro representante português da modalidade nos Jogos Olímpicos.", frisou Nuno Marques.Na segunda-feira o "rider" luso ficou em 36.º lugar no slalom gigante paralelo e Nuno Marques fez um "balaço positivo" da participação portuguesa no Mundial de Rogla2021.", acentuou o técnico nacional.

Christian Oliveira encontra-se no Campeonato do Mundo de snowboard Rogla2021, que termina esta terça-feira, acompanhado do treinador que o tem orientado nos últimos anos, Richard Pickl.