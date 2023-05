Sofia Araújo enaltece vitória no Open de Alicante de padel

”, avançou a lisboeta, em declarações à Lusa.Depois da separação da argentina Delfina Brea, Sofia Araújo aliou-se em abril à espanhola Marta Ortega, número cinco no ranking mundial, com quem se estreou a vencer um Open 500 do World Padel Tour, em Alicante, numa final ganha à argentina María Virginia Riera (7.ª WPT) e à espanhola Tamara Icardo (17.ª WPT), por 7-6 (7-4) e 7-6 (8-6).”, lembra a melhor jogadora portuguesa da atualidade.Além de defender que o triunfo em dois tie-breaks “não foi sorte”, nem resultado de “uma poção mágica”, mas da "confiança e motivação extra conquistada ao longo de um torneio com jogos sempre complicados”, Sofia Araújo, número 15 na hierarquia mundial, confessa estar a viver uma “”.”, sublinha.Sofia Araújo, de 28 anos, decidiu investir no circuito internacional a tempo inteiro, em 2019, tendo-se mudado para Madrid, onde tem a sua base de treino. Desde então, já disputou três finais do WPT, conquistou o Challenger de Albacete, ao lado da compatriota Ana Catarina Nogueira, em outubro de 2021, e no último domingo ergueu o troféu do Open de Alicante.O próximo desafio da recente dupla Araújo/Ortega será no Open de Vigo, onde tem estreia prevista para quinta-feira frente às vencedoras do encontro da primeira ronda, disputado entre Sandra Fructuoso/Arantxa Pérez e María Del Carmen Sánchez/Nuria Rodríguez Camacho.