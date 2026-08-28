Sofia e Pedro Araújo campeões de pares mistos no padel

Na final, disputada no Mediterranean Park Salinella, a dupla portuguesa impôs-se aos italianos Marco Cassetta e Giulia dal Pozzo, por 6-2, 3-6 e 6-3

Em estreia em Jogos do Mediterrâneo, o padel celebrou hoje a sua primeira medalha, com os irmãos Araújo a conquistarem o oitavo título para Portugal em Taranto2026.