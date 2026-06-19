Sofia Holub sétima nos 400 livres da Comen Cup na Sérvia

A atleta lusa concluiu o seu desempenho em 4.31,59 minutos, o mesmo da francesa Loane Schmitt, com quem partilhou o sétimo posto, em prova vencida pela espanhola Uruena Melgosa, em 4.15,39.



Renato Mimoso foi oitavo nos 100 metros livres, com direito a recorde pessoal, agora fixado em 52,05 segundos, baixando-o em 31 centésimos, nadando posteriormente os 400 livres em 4.11,56 minutos, acabando em 21.º.



David Almeida também bateu o seu recorde pessoal nos 100 livres, agora em 54,12 segundos, feito igualmente conseguido por Gabriel Tavares, para os 53,07.



Nos 4x50 metros estilos mistos, Portugal terminou no oitavo posto, em 1.53,17 minutos



Nos 4x100 livres Portugal ficou no nono lugar, tanto em masculinos como em femininos, em 3.36,85 e 4.03,97 minutos, respetivamente.



Também nos 100 livres, Margarida Moura terminou na 14.ª posição com 1.00,27 segundos, enquanto Zoe Nunes fez 1.01,19 minutos, quedando em 21.ª.

