Sofia Kenin distinguida pela WTA como tenista do ano

Kenin, de 22 anos, venceu este ano o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, e foi finalista vencida em Roland Garros, num ano marcado pelo cancelamento de inúmeros torneios devido à pandemia da covid-19.



A tenista, nascida em Moscovo, terminou o ano em quarto lugar do "ranking" feminino, liderado pela australiana Ashleigh Barty, seguida pela romena Simona Halep e pela japonesa Naomi Osaka, que completam o trio da frente.



Já o par formado por Mladenovic e Babos é distinguido como o melhor, num ano em que venceu o Open da Austrália e de Roland Garros.



Os prémios WTA são escolhidos por um painel de jornalistas e englobam cinco categorias, tendo sido distinguidas ainda a polaca Iga Swiatek, como a jogadora que mais progrediu, a argentina Nadia Podoroska, como a revelação do ano, e a bielorrussa Victoria Azarenka, como o regresso do ano.