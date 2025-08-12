Sofia Prazeres avança para oitavos no Mundial de Veteranos

No setor masculino, Henrique Assis, Luís Sousa Pinto, Lourenço Santos Lima e Vasco Graça também avançaram para a terceira ronda. Assis venceu o dinamarquês Soren Sorensen (6-4, 6-3) e enfrenta agora o alemão Alexander Von Hugo. Sousa Pinto e Santos Lima, ambos ex-integrantes da Fred Perry Cup, superaram adversários alemão e norte-americano, respetivamente, e terão pela frente jogadores dos Países Baixos. Graça bateu o letão Egils Valeinis (6-1, 7-5) e defronta o georgiano Taraschi Kikalischvili.Já Susana Marques e Deolinda Duarte despediram-se da competição, tal como Pedro Vitorino, Gonçalo Almeida, Paulo Travassos e João Garcia.Em pares, destaque para a qualificação de Pedro Vitorino (com Stijn Lambrecth), Carlos Santos (com Rui Claro), Nuno Delfino (com Miquel Puigdevall Lamolla) e para as duplas mistas Sofia Prazeres/Lourenço Santos Lima e Dominika Gorecka/Luís Sousa Pinto, que seguiram para os quartos de final.