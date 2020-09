Solverde lança apostas desportivas e investimento no casino `online` no valor de 8 ME

Em declarações à agência Lusa, o diretor da marca solverde.pt, Américo Loureiro, explicou que desde 2016 até ao momento, o grupo já investiu oito milhões de euros na sua marca de apostas ‘online’, que foi lançada em 2017 com a antiga designação de casinosolverde.pt.



Foi também nessa altura que o grupo começou a contratar os 70 trabalhadores que fazem parte da atual equipa que trabalha no ‘site’, todos eles em Espinho, distrito de Aveiro, onde a empresa está sediada.



O grupo estima que, no prazo de cinco anos, sejam criados mais 40 postos de trabalho, numa estrutura que quer manter “100% portuguesa”.



As apostas desportivas ‘online’ estão disponíveis desde as 10:00 de segunda-feira e, segundo o grupo, juntam-se aos “mais de 900 jogos que representam a maior oferta de casino ‘online’ em Portugal”.



O diretor da marca digital adiantou ainda que o grupo tem a ambição de triplicar o número de utilizadores no ‘site’, contando que os principais apostadores no novo segmento sejam adultos na faixa etária entre os 25 e os 35 anos.



Américo Loureiro esclareceu que o investimento no ‘online’ foi todo do Grupo Solverde.



“Queríamos criar em Portugal uma estrutura 100% gerida pela Solverde. Queremos tudo cá. Se vamos entrar neste negócio, vamos geri-lo e vamos aprender”, sublinhou.



A solverde.pt, antiga casinosolverde.pt, é uma plataforma de jogo ‘online’ lançada em setembro de 2017, como sexto casino do Grupo Solverde.