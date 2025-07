Sorte sorri a Sinner

Dimitrov, que disputava pela quinta vez os 'oitavos' no terceiro Grand Slam da temporada, lesionou-se no momento em que empatou a terceira partida a 2-2, depois de já ter vencido os dois primeiros parciais por 6-3 e 7-5 e numa altura em que o encontro tinha ultrapassado as duas horas.



Na próxima ronda, Sinner, que também sentiu algumas dificuldades no cotovelo direito ao longo dos dois primeiros sets, tendo recebido mesmo assistência, vai medir forças com o norte-americano Ben Shelton, 10.º jogador da herarquia mundial.