Sport CP conquista Supertaça feminina em râguebi frente ao Sporting

As campeãs nacionais e detentoras da Taça de Portugal já venciam ao intervalo, por 17-0, com três ensaios e uma transformação, e somaram mais três toques de meta na segunda parte (duas transformações), enquanto as ‘verdes e brancas’ cruzaram a linha duas vezes.



É a terceira Supertaça do historial da formação do Porto, mas a primeira em ‘solitário’, uma vez que no ano passado e em 2023 ergueram o troféu em equipa conjunta com o CRAV, condição na qual conquistaram, também, o título de campeãs nacionais.



Já o Sporting, que disputou o troféu como finalista vencido da Taça de Portugal, falhou a conquista do seu terceiro título. As ‘leoas’ têm duas Supertaças conquistadas em râguebi de 15 (2020, 2022), uma em ‘tens’ (2019) e duas em ‘sevens’ (2017, 2018).