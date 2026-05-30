Sporting à beira da final do nacional de hóquei em patins





(Com Lusa)

O conjunto 'verde e branco' coloca-se, por isso, a apenas uma vitória de alcançar a final do campeonato, registando com dois triunfos numa eliminatória disputada à melhor de cinco, depois de ter vencido o mesmo adversário na Dragão Arena, no Porto, no embate inaugural.Hoje, a primeira parte foi controlada pelo Sporting, que ao intervalo já vencia por 2-0 graças a dois golos de ‘rajada’ – Danilo Rampulla, aos 19 minutos, e Facundo Bridge, aos 20, encaminharam os comandados de Edo Bosch para uma vantagem que a segunda parte não alterou.Isto apesar de o FC Porto até ter sido mais perigoso nos primeiros 10 minutos, com duas situações de destaque, com Carlo Di Benedetto a obrigar Xano Edo a uma grande defesa e, pouco depois, Telmo Pinto a acertar no poste da baliza ‘leonina’.O Sporting reagiu bem à boa entrada adversária e também dispôs de dois remates com perigo, ambos travados por Xavi Malián, e, em apenas dois minutos, os ‘verdes e brancos’ transformaram o 0-0 num decisivo 2-0.A pouco mais de seis minutos do intervalo, Facundo Bridge arriscou um remate de longa distância e viu o seu esforço recompensado, com a sua tentativa a passar por entre os vários jogadores que se interpunham em frente da baliza portista e a acionar o marcador pela primeira vez.O golo marcado elevou os índices motivacionais – e de eficácia – sportinguistas e, menos de um minuto depois, estes voltaram a marcar, desta feita tirando proveito de um penálti convertido com mestria por Danilo Rampulla.O Sporting saía em vantagem para intervalo e, no regresso dos balneários, continuava a apresentar-se em melhor plano, com Xavi Malián a manter o resultado inalterado e, consequentemente, a ‘chama acesa’ para que o FC Porto continuasse a lutar pelo resultado.Os ‘azuis e brancos’ subiram de produção ao longo da segunda parte e aproximaram-se do golo numa sucessão de oportunidades – Gonçalo Alves voltou a testar a atenção de Xano Edo, que voltou a estar à altura, e Hélder Nunes atirou ao poste, a exemplo do que já havia sucedido com Telmo Pinto no primeiro tempo.Os últimos 10 minutos foram disputados de forma intensa, refletidos nos cartões azuis mostrados, em simultâneo, a ‘Nolito’, do Sporting, e Telmo Pinto, do FC Porto.Até final, os campeões europeus procuraram encurtar distâncias, mas foram os lisboetas que estiveram mais próximos de aumentar a vantagem, a pouco mais de um minuto do final, num livre direto desperdiçado por ‘Nolito’, que acertou no poste da baliza ‘azul e branca’.O Sporting e FC Porto voltam a defrontar-se na quarta-feira, a partir das 21:00, na Dragão Arena, no Porto, para o terceiro jogo deste embate das meias-finais.Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Sporting – FC Porto, 2-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Facundo Bridge, 19 minutos.2-0, Danilo Rampulla, 20 (de grande penalidade)Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e Joaquim Pinto, as equipas alinharam com:- Sporting: Xano Edo, Gonzalo 'Nolito' Romero, Danilo Rampulla, Facundo Navarro e Rafael Bessa. Jogaram ainda Diogo Barata, Alessandro Verona, Facundo Bridge e Henrique Magalhães.Treinador: Edo Bosch.- FC Porto: Xavi Malián, Edu Lamas, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves e Rafa. Jogaram ainda Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Pol Manrubia e Hélder Nunes.Treinador: Paulo Freitas.Assistência: cerca de 2.000 espectadores.