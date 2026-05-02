Sporting a um passo do ‘bi’ de vólei após nova vitória frente ao Benfica

Um resultado que eleva para nove a série de triunfos consecutivos frente aos ‘encarnados’. É preciso recuar até 26 de abril de 2025 para encontrar a última vitória do Benfica frente ao Sporting (3-1), precisamente no segundo jogo do ‘play-off’. Depois só deu Sporting, sendo que nesses triunfos se contabilizam a conquista do Campeonato Nacional (2024/25), da Supertaça (2025), e da Taça de Portugal (2025/26).



Se é verdade que o Sporting está a um triunfo do ‘bi’, não é menos verdade que na época passada os comandados de Marcel Matz também venceram os dois primeiros jogos do ‘play-off’ e o título acabou por ‘viajar’ para Alvalade.



Depois da derrota no primeiro jogo (3-0), o Benfica até entrou a todo o gás e num ápice conquistou os três primeiros pontos, obrigando o Sporting a correr atrás do resultado e a assumir riscos.



Sem necessidade de recorrer à paragem técnica, os comandados de João Coelho não tremeram e chegaram à liderança do parcial (6-5) com o ponto conquistado pelo veterano russo (41 anos) Sergey Grankin. Ainda que tenham tido uma vantagem de nove pontos (21-12), acabaram por vencer por sete, com toda a naturalidade: 25-18.



Furos a baixo do Benfica pentacampeão, no segundo parcial os ‘encarnados’ ainda conseguiram equilibrar as forças até ao 12-12, mas depois o Sporting pegou no resultado, a reboque do ‘homem de aço’ Edson Valência.



Ainda que tenha procurado ombrear com o Sporting, o melhor que o Benfica conseguiu foi ficar com uma desvantagem de dois pontos dos campeões nacionais em título, que terminaram o parcial a vencer por 25-22.



Mesmo a jogar em casa e com o pavilhão quase cheio, o Benfica pouco apoio teve dos próprios adeptos, menos ruidosos que a cerca de centena e meia de adeptos leoninos que cantaram ao longo de todo jogo: “eu quero o Sporting campeão”.



