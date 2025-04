Sporting a um passo do título

Depois de uma primeira parte que terminou empatada a 18 golos, os ‘leões’ conseguiram um parcial de 5-0 que se revelou decisivo quando faltavam cerca de 15 minutos para o fim, virando o resultado de 28-26 para 28-31 e segurando depois a vantagem ante um opositor que se desuniu nesse período chave do jogo.



O regresso do ‘leão’ Kiko Costa à competição foi uma das grandes novidades, ele que esteve ausente cerca de seis semanas, por lesão, tendo-se apresentado neste jogo com uma proteção no joelho esquerdo.



O Sporting logrou uma vantagem de três golos (10-13) por volta dos 20 minutos, fazendo valer o seu jogo frenético feito de ataques rápidos, mas o FC Porto reagiu, encurtou distâncias e o pivô Ricardo Brandão fez o resultado com que se chegou ao intervalo (18-18).



A segunda metade abriu com uma defesa do guarda-redes Diogo Rema e mais um golo de Ricardo Brandão, que aproveitou bem a oportunidade que o treinador do FC Porto, Magnus Andersson, lhe deu ao revelar um grande acerto rematador sempre que foi solicitado.



O encontro prosseguiu equilibrado e muito disputado, os ‘dragões’ lograram mesmo adiantar-se (23-21) e depois sofreram um golpe duro quando Daymaro Salina viu o cartão vermelho e foi excluído em definitivo, devido a uma falta sobre Martim Costa.



O FC Porto manteve-se na frente até aos 45 minutos (28-26) e depois viu o Sporting marcar-lhe cinco golos sem resposta e saltar para a frente do marcador (28-31).



A equipa portista pagou caro esse ‘apagão’, porque nunca mais recuperou e o Sporting, confiante e muito objetivo nas suas ações atacantes, segurou a vantagem com unhas e dentes.



Pelo meio, o jogo atravessou uma fase medíocre devido a decisões erradas, precipitações e ataques falhados das duas equipas, que, porém, foram mais prejudiciais para os interesses portistas, porque o Sporting já ia na frente.



Os cinco minutos finais foram atingidos como Sporting a ganhar por dois golos (29-31), o que levou o FC Porto a apostar tudo no ‘sete contra seis’ quando tinha a bola.



Essa aposta não correu bem aos comandados de Magnus Andersson, que umas vezes perderam a bola para os ‘leões’ e outras depararam com a oposição do guardião André Kristensen e o Sporting obteve uma vitória que deixa equipa de Ricardo Costa muito perto do título.



Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto – Sporting, 32-35.



Ao intervalo: 18-18.







Sob a arbitragem de Ruben Mais e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (32): Diogo Rema, António Martinez (6), Rui Silva (10), Daymaro Salina (2), Pedro Valdés (7), Fábio Magalhães (2) e Leonel Fernandes. Jogaram ainda Victor Iturriza, Mamadou Diocou, Ricardo Brandão (4), Pedro Oliveira (1), Diogo Oliveira e Sebastian Abrahamsson.



Treinador: Magnus Andersson.



- Sporting (35): André Kristensen, João Gomes (2), Natan Diaz (1), Edney Silva (4), Salvador Salvador (5), Martim Costa (8) e Thorkelsson (4). Jogaram ainda Pedro Portela (3), Jan Gurri (1), Francisco Costa (4), William Hoghielm (2), Mamadou Gassama (1), Diogo Branquinho, Christian Moga e Mohamed Aly.



Treinador: Ricardo Costa.







Marcha do marcador: 4-3 (05 minutos), 7-7 (10), 8-8 (15), 11-13 (20), 14-15 (25), 18-18 (intervalo), 20-20 (35), 24-22 (40), 28-26 (45), 28-29 (50), 29-31 (55) e 32-35 (resultado final).



Assistência: 1.691 espetadores.