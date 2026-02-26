Sporting acede ao play-off da fase a eliminar da Liga dos Campeões de andebol

Um dia antes de receberem os dinamarqueses do Aalborg, os bicampeões portugueses confirmaram a continuidade na principal prova europeia de clubes com o desaire dos noruegueses perante os franceses, na abertura da ronda.



Numa ‘poule’ em que os dois primeiros classificados acedem diretamente aos quartos de final e as equipas posicionadas entre o terceiro e o sexto lugares avançam para o play-off, o Sporting é sexto, com 10 pontos, seis acima do já afastado Kolstad, que só tem mais dois jogos na primeira fase.



De fora das eliminatórias também estão os romenos do Dinamo Bucareste, treinados pelo selecionador português Paulo Jorge Pereira e com dois pontos, após terem perdido na visita aos húngaros do Veszprém (35-28).



Os alemães do Füchse Berlim, vice-campeões europeus e líderes isolados do Grupo A, com 20 pontos, e o Aalborg, segundo, com 19, asseguraram a presença nos oito finalistas antes de alinharem na 12.ª jornada, enquanto Veszprém, terceiro, com 14 (mais um jogo), Nantes, quarto, com 12 (mais um), os polacos do Kielce, quintos, com 11, e o Sporting vão ao play-off.



Em abril, esse quarteto enfrentará a duas mãos as equipas que terminarem entre o terceiro e o sexto lugares da ‘poule’ B, na qual, para já, os alemães do Magdeburgo, detentores do troféu, os espanhóis do FC Barcelona, recordistas de conquistas (12) e os polacos do Wisla Plock têm garantida a continuidade em prova.



Desde a conversão da antiga Taça dos Campeões Europeus em Liga dos Campeões, em 1993/94, o Sporting apurou-se pela quarta vez, e segunda seguida, para a ronda a eliminar, após 2018/19, 2019/20 e 2024/25, temporada na qual acedeu diretamente aos ‘quartos’ e cedeu frente ao Nantes, falhando a presença na final a quatro, em Colónia, na Alemanha.



O clube lisboeta alcançou o seu melhor resultado na principal competição europeia em 1970/71, quando perdeu nas ‘meias’ diante dos alemães do Gummersbach, que viriam a revalidar o título arrebatado na época anterior.