Sporting apura-se para as meias-finais do Mundial de clubes de hóquei em patins

A equipa lisboeta, campeã europeia em 2024, impôs-se com golos de Alessandro Verona (06 minutos, de grande penalidade), Diogo Barata (10), Danilo Rampulla (13), Roc Pujadas (14), Rafael Bessa (38), Henrique Magalhães (39), Facundo Navarro (44) e Santiago Honório (49), tendo os argentinos reduzido por Felipe Lombardi (40) e Valentino Rossignoli (48).



O Sporting, que tinha vencido na estreia o Olímpia, por 7-3, manteve-se no comando do grupo, em igualdade pontual com o FC Barcelona, depois de os espanhóis terem batido na quinta-feira aquela formação argentina, mas apenas por 4-3, assegurando ambos o apuramento para as meias-finais.



A equipa de Alvalade defronta hoje a catalã, em jogo com início às 23:00 (hora de Lisboa), que decidirá o vencedor do agrupamento e o provável adversário do Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, que lidera o Grupo B, à entrada para a última jornada.