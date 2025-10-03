Sporting apura-se para as meias-finais do Mundial de clubes de hóquei em patins
O Sporting qualificou-se para as meias-finais do Mundial de clubes de hóquei em patins, ao golear o Andes Talleres, por 8-2, em jogo da segunda jornada da competição, que decorre em San Juan, na Argentina.
A equipa lisboeta, campeã europeia em 2024, impôs-se com golos de Alessandro Verona (06 minutos, de grande penalidade), Diogo Barata (10), Danilo Rampulla (13), Roc Pujadas (14), Rafael Bessa (38), Henrique Magalhães (39), Facundo Navarro (44) e Santiago Honório (49), tendo os argentinos reduzido por Felipe Lombardi (40) e Valentino Rossignoli (48).
O Sporting, que tinha vencido na estreia o Olímpia, por 7-3, manteve-se no comando do grupo, em igualdade pontual com o FC Barcelona, depois de os espanhóis terem batido na quinta-feira aquela formação argentina, mas apenas por 4-3, assegurando ambos o apuramento para as meias-finais.
A equipa de Alvalade defronta hoje a catalã, em jogo com início às 23:00 (hora de Lisboa), que decidirá o vencedor do agrupamento e o provável adversário do Óquei de Barcelos, campeão europeu em título, que lidera o Grupo B, à entrada para a última jornada.
