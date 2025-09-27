Sporting bate FC Porto e assume liderança isolada no andebol

Com este resultado, o 100% vitorioso Sporting conta 12 pontos, mais dois que os segundos classificados, o Águas Santas, que hoje perdeu com o Vitória de Guimarães por 28-25, e o FC Porto.



Os 'dragões' até entraram mais fortes no jogo, a aproveitar os erros defensivos do Sporting, nomeadamente na dificuldade em anular as saídas em contra-ataque do FC Porto, que chegou a ter dois golos de vantagem (5-7).



O Sporting foi-se encaixando no jogo e se Orri Thorkelson fez a igualdade (8-8), Martim Costa colocou os campeões nacionais a vencer pela primeira vez (10-9) e obrigou os comandados de Magnus Andersson a começar a correr atrás do resultado.



O mesmo jogador, a cinco minutos do intervalo, ampliou a margem para dois golos de vantagem (15-13), Pedro Martínez aumentou para três (17-14) e Edy Silva levou o Sporting ao intervalo a vencer por quatro (20-16).



Na segunda parte, os comandados de Ricardo Costa jogaram com o conforto do marcador, apesar de os 'azuis e brancos' bem terem procurado inverter a tendência do jogo, ficando a apenas um golo de diferença com um golo de Ricardo Brandão.



A 20 segundos do apito final, com a bola na posse do FC Porto, a muralha defensiva do Sporting fechou-se, mas cometeu uma falta a sensivelmente 10 metros da baliza.



Na cobrança do livre, naquele que seria o último remate do jogo, o pivô Christian Moga esticou-se e fez com que os portuenses não conseguissem chegar ao empate, 'oferecendo' a vitória aos 'leões' e a prenda de aniversário a Martim Costa, que hoje completou 23 anos.







Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting -- FC Porto, 30-29.



Ao intervalo: 20-16.







Sob a arbitragem de André Gameiro e Renato Marques, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (30): André Kristensen, Edy Silva (1), Carlos Alavarez (2), Francisco Costa (3), Natan Suarez, Orri Thorkelson (10) e Martim Costa (6). Jogaram ainda Emi Berlin, Pedro Martínez (1), Salvador Salvador (1), Mamadou Gassama (1), Diogo Branquinho, Filipe Monteiro (2), Christian Moga e Victor Romero (3).



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto (29): Diogo Rêma, Leo Gunnarsson (4), Rui Silva (3), Daymaro Salina (2), Leonel Fernandes (3), José Ferreira (3) e Linus Persson. Jogaram ainda Roy Abrahamsson, Pol Rovira, Vasco Costa (2), Mamadou Soumare (1), Antonio Llamazares (5), Jesus Vergara (1), Pedro Oliveira, Ricardo Brandão (5) e Timmy Petit.



Treinador: Magnus Andersson.







Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.



