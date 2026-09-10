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Sporting começa Champions de andebol a vencer em casa dinamarqueses do GOG
O Sporting venceu em casa aos dinamarqueses do GOG, por 43-33, no jogo de estreia dos leões no Grupo D da edição 2026/27 da Liga dos Campeões de andebol.
Os tricampeões nacionais, que já venciam ao intervalo por 21-13, repartem a liderança da `poule` com os húngaros do Szeged, que hoje venceram na receção aos suecos do IFK Kristianstad, por 42-31.
O Sporting, que chegou aos quartos de final na época passada, volta a jogar na Champions, na quarta-feira, quando visitar o IFK Kristianstad.
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