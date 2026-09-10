Sporting começa Champions de andebol a vencer em casa dinamarqueses do GOG

Os tricampeões nacionais, que já venciam ao intervalo por 21-13, repartem a liderança da `poule` com os húngaros do Szeged, que hoje venceram na receção aos suecos do IFK Kristianstad, por 42-31.

O Sporting, que chegou aos quartos de final na época passada, volta a jogar na Champions, na quarta-feira, quando visitar o IFK Kristianstad.