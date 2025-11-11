Mais Modalidades
Sporting começa Taça de Portugal de hóquei em Leiria com Os Águias
O detentor da Taça de Portugal masculina de hóquei em patins, o Sporting, vai iniciar a edição 2025/26 da prova em casa de 'Os Águias', da terceira divisão, segundo o sorteio hoje realizado.
O emblema do terceiro escalão, do distrito de Leiria, vai receber os 'leões', que bateram a Oliveirense na final da edição transata, viajando o finalista vencido até casa da AE Física, da segunda divisão.
O FC Porto visita a Académica, do segundo escalão, enquanto o Benfica vai visitar o Santa Cita, do terceiro, nos 32 avos da Taça, a primeira eliminatória em que participam os emblemas primodivisionários.
Os jogos desta fase da Taça estão marcados para 29 de novembro.
Programa dos 32 avos da Taça de Portugal masculina de hóquei em patins:
Santiago (III) -- Paço de Rei (III)
PDL (III) -- Marco (III)
Cambra (II) -- Murches (II)
Taipense (III) -- Juventude Pacense (I)
Torres (III) -- Tomar (I)
Penafiel (III) -- Riba d'Ave (I)
Cascais (II) -- Turquel (I)
Mealhada (III) -- Sanjoanense (I)
Marinhense (II) -- Óquei de Barcelos (I)
Sintra (III) -- Infante Sagres (II)
Parede (II) -- OH Sports (II)
Escola Livre (III) -- Sobreira (II)
Nafarros (III) -- Vilafranquense (III)
Académico (III) -- Entroncamento (II)
CENAP (III) -- Académica de Espinho (II)
'Os Tigres' (II) -- Póvoa (I)
Santa Cita (III) -- Benfica (I)
Académica (II) -- FC Porto (I)
Grândola (III) -- Lavra (III)
HC Maia (III) -- CRIAR-T (II)
Paço de Arcos (II) -- Alcobacense (II)
Oeiras (II) -- Valongo (I)
'Os Águias' (III) -- Sporting (I)
Termas (II) -- Carvalhos (I)
Biblioteca (II) -- Juventude Viana (II)
Tojal (III) -- Candelária (II)
Académico da Feira (III) -- Alenquer (II)
Estreito (III) -- Famalicense (II)
'Os Limianos' (III) -- HC Braga (I)
Física (II) -- Oliveirense (I)
Salesiana (III) -- Beja (II)
Sesimbra (III) -- Fânzeres (III)
