Sporting conquista a Liga dos Campeões europeus em futsal

RTP Comentários 28 Abr, 2019, 16:49 / atualizado em 28 Abr, 2019, 18:00 | Outras Modalidades

Os "leões" alcançaram a vantagem de 2-0 no jogo com golos de Cavinato, aos 22 minutos, e Merlim, aos 27', tendo o Kairat reduzido a poucos momentos do final, aos 38', e já com a estratégia de ter um guarda-redes volante e Douglas Júnior a reduzir.





O Sporting conquistou assim pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer, por 2-1, na final o Kairat Almaty, anfitrião da 'final four'.



O Sporting, que disputava pela quarta vez, a terceira consecutiva, a final da única prova europeia de clubes, tornou-se a segunda equipa portuguesa a erguer o troféu, repetindo o feito do Benfica em 2009/10, quando a prova se chamava UEFA Futsal Cup.