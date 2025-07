Sporting conquista Nacionais femininos e masculinos de clubes de atletismo

Com a decisão a ficar para a última prova, para a qual o Sporting entrava com um ponto de atraso, os ‘leões’ triunfaram nos 4x400 metros e terminaram empatados com o Benfica, com 149 pontos, mas com vantagem no desempate dos terceiros lugares – estavam igualados em triunfos e em segundos lugares –, enquanto o Jardim da Serra foi terceiro, com 92.



Sem o Benfica presente, o Sporting dominou quase por completo a competição feminina – venceu 16 das 21 provas – e sagrou-se campeão pela 55.ª vez, a 15.ª consecutiva, com 161 pontos, à frente de duas equipas da Madeira, o Estreito (108) e o Jardim da Serra (102), segundo e terceiro, respetivamente.



Como se esperava, a prova masculina foi disputada até ao final e apenas decidida nos 4x400 metros finais, com Delvis Santos, Rafael Jorge, João Coelho e Omar Elkhatib a imporem-se em 3.05,50 minutos, permitindo ao Sporting somar o primeiro título desde 2010 e o 49.º da sua história.



Os dois clubes dominaram completamente os Nacionais – apenas Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense) venceu fora dos dois ‘grandes’ lisboetas nos 5.000 metros marcha – e venceram 10 provas cada um.



O Sporting até podia ter tido um triunfo mais dilatado, uma vez que viu a estafeta 4x100 metros ser desclassificada na véspera, perdendo sete pontos, com o terceiro lugar de hoje de Leandro Monteiro nos 3.000 metros obstáculos a colocar os ‘leões’ com dificuldades.



No dia de hoje, os dois clubes dividiram os triunfos antes dos 4x400 metros, com vitórias dos benfiquistas Gerson Baldé (altura), Isaac Nader (800 metros), Roger Iribarne (110 barreiras), Etson Barros (3.000 obstáculos) e Emanuel Sousa (disco), e dos sportinguistas Mykhailo Kohan (martelo), Diogo Barrigana (400 barreiras), Emmanuel Eseme (200 metros), Tiago Pereira (triplo salto) e Nuno Pereira (3.000 metros).



O Maia AC e o Seia desceram de divisão, com o Marinha Grande, campeão da II divisão, e o Sobral Ceira a garantirem a promoção.



Sem rival à altura, o Sporting garantiu o 15.º título consecutivo, nuns Nacionais em que apenas foi derrotado em cinco das 21 provas, com a espanhola Daniela Fra (Estreito), recente campeã mundial dos 4x400 metros, a triunfar em duas delas, nos 400 e nos 400 barreiras, esta última hoje.



Melissa Sereno (AC Póvoa de Varzim) foi a outra atleta a conseguir imiscuir-se no domínio do Sporting, ao vencer os 100 metros barreiras, com Evelise Veiga (triplo salto), Iana Gladiichuk (vara), Camila Gomes (800 metros), Cláudia Ferreira (dardo), Lorène Bazolo (200 metros), Jéssica Inchude (peso), Hawi Aberra (3.000 metros) e a estafeta 4x400 a darem triunfos às ‘leoas’.



Na parte de baixo da classificação, o Água de Pena e o GRECAS desceram à II Divisão, na qual garantiram a subida o campeão Maia AC e o JOMA.



Classificações:



- I Divisão (masculinos):



1. Sporting, 149.



2. Benfica, 149 pontos.



3. ACD Jardim da Serra, 92.



- I Divisão (femininos):



1. Sporting, 161 pontos.



2. Estreito, 108.



3. ACD Jardim da Serra, 102.



- Femininos:



400 metros barreiras: Daniela Fra (Estreito), 57,05 segundos



Triplo salto: Evelise Veiga (Sporting), 13,24 metros



Vara: Iana Gladiichuk (Sporting), 3,65 metros



800 metros: Camila Gomes (Sporting), 2.14,05 minutos



Dardo: Cláudia Ferreira (Sporting), 51,08 metros



100 metros barreiras: Melissa Sereno (AC Póvoa de Varzim), 13,23 segundos



200 metros: Lorène Bazolo (Sporting), 23,29 segundos



Peso: Jéssica Inchude (Sporting), 18,45 metros



3.000 metros: Hawi Aberra (Sporting), 9.33,92 minutos



4x400 metros: Sporting, 3.40,86 minutos



- Masculinos:



Martelo: Mykhailo Kohan (Sporting), 75,40 metros



Altura: Gerson Baldé (Benfica), 2,04 metros



400 metros barreiras: Diogo Barrigana (Sporting), 50,55 segundos



800 metros: Isaac Nader (Benfica), 1.52,28 minutos



110 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 13,77 segundos



200 metros: Emmanuel Eseme (Sporting), 20,61 segundos



Triplo salto: Tiago Pereira (Sporting), 15,97 metros



3.000 metros obstáculos: Etson Barros (Benfica), 9.00,73 minutos



Disco: Emanuel Sousa (Benfica), 59,88 metros



3.000 metros: Nuno Pereira (Sporting), 9.23,00 minutos



4x400 metros: Sporting, 3.05,50 minutos



- II Divisão (masculinos):



1. CA Marinha Grande, 122 pontos.



2. Sobral Ceira, 112.



3. Sporting Clube de Braga, 108.



- II Divisão (femininos):



1. Maia AC, 118 pontos.



2. JOMA, 118.



3. Marítimo, 110.