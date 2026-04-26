Sporting conquista Taça de Portugal de hóquei em patins pela sexta vez

O argentino Gonzalo Romero, vulgo Nolito, marcou aos três, quatro, 29 e 45 minutos, o último de livre direto, os quatro tentos dos `verde e brancos`.

Os `leões`, que já tinham conquistado o troféu em 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1989/90 e 2024/25, reforçaram o terceiro lugar do ranking, atrás de FC Porto (19) e Benfica (15), enquanto o Óquei de Barcelos continua com quatro cetros.