Sporting conquista Taça de Portugal feminina de râguebi frente ao Benfica

As ‘leoas’ recuperaram de três desvantagens, depois de terem estado a perder por 5-0, 10-5 e 17-10, mas conseguiram um quarto e decisivo ensaio na segunda parte do prolongamento para somar a sexta Taça do seu historial.



Tetiana Tarasiuk e Yara Fonseca, na primeira parte, Maria Teixeira, na segunda, e Edna Santini, no período adicional, fizeram os ensaios das ‘leoas’, enquanto para as ‘encarnadas’ marcaram Facínia Santo, Neuza Banete e Arlete Gonçalves.



As ‘verde e brancas’ recuperaram, assim, o troféu que tinham deixado escapar na época passada para o ‘consórcio’ CRAV – Sport CP – Braga, e conquistaram o seu segundo disputado na ‘versão’ de 15 jogadoras (2022, 2024), aos quais somam outros quatro disputados em ‘sevens’ (2017, 2018, 2019, 2020).