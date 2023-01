Sporting conquista Taça Hugo dos Santos de basquetebol pela segunda vez

O poste norte-americano Joshua Patton foi o ‘homem do jogo’ na vitória dos ‘leões’, ao assinar 18 pontos (14 dos quais no primeiro quarto) e nove ressaltos, com o Sporting a beneficiar de uma entrada fulminante na partida para sentenciar o destino do troféu.



A formação ‘leonina’ entrou muito forte na partida e conseguiu chegar a um parcial de 35-14, no primeiro período, com Patton em grande plano, a somar 14 pontos, uma assistência, três ressaltos e uns notáveis cinco desarmes de lançamento, perante uma Ovarense que somava ‘turnovers’ (5) e lançamentos falhados (10 dos 15), além das fragilidades demonstradas a nível defensivo.



O conjunto ‘verde e branco’ somava 11 ressaltos no primeiro quarto, contra os dois do conjunto de Ovar, uma demonstração de um maior nível de agressividade e concentração dos ‘leões’ que permitia terem mais situações ofensivas, para além da maior eficácia, impedindo também que Nuno Morais tivesse espaço para os lançamentos exteriores, vertente em que o base esteve em destaque na meia-final frente ao Benfica.



O segundo período ficou marcado por uma reação natural dos vareiros, que conseguiram um parcial de 16-12 no parcial, com o conjunto de João Tiago Silva a efetuar sete pontos consecutivos, numa altura em que o marcador assinalava 21-37, algo que estaria relacionado com a rotatividade do ‘cinco’ sportinguista, visto que Pedro Nuno Monteiro aproveitou a vantagem confortável para descansar jogadores.



Apesar de não conseguir ficar próxima de ameaçar os ‘leões’ no marcador, não alcançando uma recuperação semelhante à da meia-final de sábado, em que recuperou de uma desvantagem de nove pontos no início do jogo (10-1), a Ovarense obrigou o Sporting a restabelecer os níveis defensivos que havia apresentado no primeiro quarto, com a equipa de Pedro Nuno Monteiro a aumentar para 20 pontos (47-67) a diferença no resultado.



À medida que o tempo ia passando, os lisboetas reduziram notoriamente a velocidade dos seus ataques, de forma a tentar reduzir o número de ataques, mas a equipa de Ovar foi-se aproximando gradualmente no marcador e o triplo de Francisco Amiel deixava o jogo num ainda ameaçador 67-76, que levava as centenas de adeptos da Ovarense ao rubro.



A insistência da Ovarense revelou-se, porém, insuficiente, face ao desnível do primeiro quarto, soberano a ditar o desfecho final do duelo e do torneio, e a partida acabou em 71-79, a favor do Sporting.



Desta forma, o Sporting conquistou hoje a 14.ª edição da Taça Hugo dos Santos, competição entre as quatro melhores equipas da primeira volta da fase regular do campeonato, de forma inédita disputada no Pavilhão Multiusos de Gondomar e, após chegar à sua terceira final consecutiva, conquistou o segundo título do seu palmarés.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Ovarense - Sporting, 71-79.



Ao intervalo: 30-47.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Diogo Martins, as equipas alinharam e marcaram:



- Ovarense: Francisco Amiel (13), Rodrigo Soeiro, Jordan Robertson (16), Cândido Sá (3), Brandon Peel (6), Isaiah Johnson (18), Nuno Morais (3) e Cristóvão Cordeiro (1).



Treinador: João Tiago Silva.



- Sporting: - Sporting: Marcus LoVett Jr. (16), Travante Williams (8), Diogo Araújo (3), Isaiah Armwood (11), Joshua Patton (18), Diogo Ventura (8), António Monteiro (15) e João Fernandes.



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.







Marcha do marcador: 2-17 (05 minutos), 14-35 (primeiro período), 24-40 (15 minutos), 30-47 (intervalo), (25 minutos), 47-67 (terceiro período), 54-73 (35 minutos) e 71-79 (resultado final).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.