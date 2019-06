Sporting contrata internacional cazaque Taynan para a equipa de futsal

Lusa Comentários 21 Jun, 2019, 18:35 | Outras Modalidades

O ala, de 26 anos, que nasceu no Brasil, chega aos 'leões' após duas temporadas no Kairat Almaty, formação que tem dominado o futsal no Cazaquistão e que, recentemente, perdeu a final da Liga dos Campeões para o Sporting, por 2-1.



"Estou muito satisfeito. Qualquer atleta de futsal quer jogar no Sporting, que é um clube muito grande. Quando surgiu a proposta, não pensei duas vezes", afirmou Taynan, em declarações reproduzidas no site do Sporting.



O futsalista, que tem passagens pelos brasileiros do Corinthians, Jaraguá Futsal e Keima Futsal, e também pelo Mes Sungun, do Irão, assumiu a ambição de vencer todas as provas ao serviço do Sporting.



"O foco está todo em vencer mais uma Champions e todas as competições que vamos disputar", disse.



Esta semana, os vice-campeões nacionais anunciaram a saída do pivô brasileiro Dieguinho, que representou o clube de Alvalade nas últimas três temporadas.